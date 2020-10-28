Железо является компонентом многих белков и ферментов, которые поддерживают важные метаболические функции, такие как транспорт кислорода, производство энергии и синтез ДНК.

Наличие достаточного количества железа в организме помогает ему работать должным образом, дает энергию и поддерживает иммунную систему, пишет "EatThis, NotThat".

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Однако, дефицит железа встречается крайне часто. "Человек может испытывать дефицит железа, не испытывая никаких симптомов, но железодефицитная анемия способна повлиять на важные органы в организме", - заявил американский врач Эмбер Панконин.

Он уточнил, что причиной проблемы часто становится неправильный рацион.

Так, среди симптомов отмечают повышенное чувство усталости и быстрой утомляемости. Кроме того, в списке признаков недостатка железа числятся бледная кожа, ломкость ногтей, шелушение кожи, одышка, воспаление языка (глоссит), потеря аппетита, а также проблемы с памятью.

Ранее сообщалось, чем опасен дефицит магния в организме.