Предприятия теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

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Отмечается, что за последнюю неделю еще 10 предприятий ТКЭ погасили долги перед государственной компанией, а количество критических должников снизилось с 47 до 38.

По данным НАК, должники также остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

"Нафтогаз" призывает учредителей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему.

В "Нафтогазе" напоминают, что компания имеет право поставлять газ только при определенных условиях, среди которых соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Запорожье начнется в ноябре.