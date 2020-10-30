Отопительный сезон в 24 городах под угрозой - "Нафтогаз" [ Редактировать ]
Предприятия теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что за последнюю неделю еще 10 предприятий ТКЭ погасили долги перед государственной компанией, а количество критических должников снизилось с 47 до 38.
По данным НАК, должники также остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.
"Нафтогаз" призывает учредителей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему.
В "Нафтогазе" напоминают, что компания имеет право поставлять газ только при определенных условиях, среди которых соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Запорожье начнется в ноябре.
по теме
Цены на газ: когда украинцам ждать повышения
"Нафтогаз" прогнозирует рост цен на газ
Долги за тепло: ситуация критическая - Скорик
Депутат рассказал о главных проблемах с теплоснабжением в Украине
Тепло у домівки: в Україні офіційно стартує опалювальний сезон
Вдарити опаленням по вірусу: в Україні стартує опалювальний сезон - та чи у всіх будуть теплі батареї?
Зарплаты семейным врачам в Украине повысили
Кабмин поднял ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента
Часть Киева осталась без воды: что случилось
Список улиц, где может не быть воды