В Николаеве пьяный мужчина избил и облил химвеществом семью/Фото: npu.gov.ua

В Николаеве, 1 ноября, пьяный мужчина во время ссоры облил химическим веществом свою жену, 15-летнего сына и годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-службу Национальной полиции.

По данным правоохранителей, мужчина вернулся домой пьяный и во время ссоры схватил бутылку, в которой находилось неустановленное ​​химическое вещество, и облил ею всю семью.

Также 31-летний злоумышленник нанес телесные повреждения своей жене и детям.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

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Стоит отметить, что бутылку, в которой находилась установлена жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По процессуального руководства местной прокуратуры задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избрана мера пресечения, полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство", за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в Лионе неизвестный расстрелял из дробовика священника.

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