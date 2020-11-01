В Николаеве пьяный мужчина избил и облил химвеществом семью [ Редактировать ]
В Николаеве, 1 ноября, пьяный мужчина во время ссоры облил химическим веществом свою жену, 15-летнего сына и годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-службу Национальной полиции.
По данным правоохранителей, мужчина вернулся домой пьяный и во время ссоры схватил бутылку, в которой находилось неустановленное химическое вещество, и облил ею всю семью.
Также 31-летний злоумышленник нанес телесные повреждения своей жене и детям.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
Стоит отметить, что бутылку, в которой находилась установлена жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу.
По процессуального руководства местной прокуратуры задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избрана мера пресечения, полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство", за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Напомним, ранее в Лионе неизвестный расстрелял из дробовика священника.
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