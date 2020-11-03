В Британии выпустили необычную свечу. Она с ароматом 2020 года. Производитель - Flaming Crap. Так, свеча пахнет антисептиком, "Джо Экзотиком" из "Короля тигров", древесным мускусом и банановым хлебом. ОБ этом пишет Hypebeast.

Почему выбор пал на антисептик - понятно. А вот остальные ноты запаха производитель пояснил.

О "Джо Экзотике" свеча напоминает запахом дешевого лосьона после бритья, которым, как считают в компании, пользуется герой популярного во время карантина шоу.

Запах банана и дерева напоминает, как на карантине многие выпекали банановый хлеб, а кто-то делал деревянные поделки.

Цена свечки - 15 фунтов стерлингов (557 гривен).

Горит свеча 30 часов.

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