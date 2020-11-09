В Голландии полиция придумала оригинальный способ спрятать камеру контроля скорости движения от глаз водителей. Систему фиксации нарушений правоохранители установили в передвижном туалете.

Ноу-хау оказалось эффективным: в коварный "капкан" уже попали несколько десятков автомобилистов, превышающих скорость, передает u-news.com.ua.

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Отмечается, что недавно такой "мобильный туалет" заметили недалеко от города Маарсен. Однако впервые он появился намного раньше – необычный комплекс, который получил в народе прозвище Dixi, полиция начала использовать еще в прошлом году. Ранее туалет видели также в городе Алмере, где сразу 59 водителей получили штраф за превышение скорости.

Идентифицировать камеру контроля скорости водителям действительно сложно. Она скрытно располагается в кабине туалета, который установлен на прицепе фургона VW Caddy. Естественно, автомобиль не имеет никаких опознавательных знаков полиции, а сами правоохранители одеты при этом в оранжевые жилеты дорожных рабочих.

Отмечается, что это далеко не единственный метод маскировки камер, который использует полиция Нидерландов. До этого правоохранители прятали спецоборудование в мусорных баках и на рекламных щитах.

Ранее сообщалось, что в Киеве вводят сезонное ограничение скорости.