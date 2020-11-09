Катастрофа российского Ми-24: Азербайджан начал расследование [ Редактировать ]
Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование уничтожения российского военного вертолета Ми-24 на границе с Арменией. Вертолет был уничтожен азербайджанскими военнослужащими.
Об этом сообщает пресс-служба азербайджанской Генпрокуратуры.
"Генеральная прокуратура Азербайджана выражает глубокие соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает исцеления пострадавшим", - заявили в ведомстве.
Ранее Азербайджан заявил, что случайно сбил российский вертолет.
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