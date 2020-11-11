Кабмин упростил открытие счетов для выплаты пенсий [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины внес изменения в некоторые нормативные акты относительно социальных выплат.
Постановлением, принятым на заседании правительства 11 ноября, вводится политика единого обращения в вопросе назначения пенсий.
"Как это было раньше. Надо было идти в Пенсионный фонд, потом в банк для открытия счета, потом ждать, потом опять в банк", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, теперь достаточно одного визита в Пенсионный фонд, который уже подаст заявление для открытия счета в банке.
Документом упрощается процедура открытия текущих счетов получателям пенсий и денежной помощи. Постановление вводит возможность открытия уполномоченными банками таких счетов по желанию получателей по обращениям органов Пенсионного фонда, органов социальной защиты населения.
Также актом устанавливаются единые требования к банкам, через которые будет проводиться выплата пенсий, пособий и выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.
Ранее сообщалось, что пенсионеров ждет нововведение.
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