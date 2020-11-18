Виведення військ США з Афганістану та Іраку є поспішним кроком - Німеччина [ Редактировать ]
Німеччина занепокоєна рішенням Сполучених Штатів скоротити свій військовий контингент в Афганістані та Іраку. Про таке рішення Вашингтону стало відомо напередодні. Як пояснили в Пентагоні, до середини січня з Афганістану заберуть дві тисячі військових, з Іраку - 500.
На цьому наполягає адміністрація Дональда Трампа. Виведення військ із Афганістану було однією з його передвиборчих обіцянок. У Берліні вважають, що такий поспішний крок загрожує стабільності в регіоні.
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