Німеччина занепокоєна рішенням Сполучених Штатів скоротити свій військовий контингент в Афганістані та Іраку. Про таке рішення Вашингтону стало відомо напередодні. Як пояснили в Пентагоні, до середини січня з Афганістану заберуть дві тисячі військових, з Іраку - 500.

На цьому наполягає адміністрація Дональда Трампа. Виведення військ із Афганістану було однією з його передвиборчих обіцянок. У Берліні вважають, що такий поспішний крок загрожує стабільності в регіоні.