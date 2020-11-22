ЦИК обнародовала явку на местных выборах [ Редактировать ]
На 13:00, 22 ноября, на местные выборы пришли проголосовать 12,7% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В 11 городах в списки избирателей включены 2 754 167 человек, по состоянию на 13:00 получили бюллетени 349 668 избирателей.
Отмечается, что наивысший уровень явки зафиксирован в Славянске - 18,14%, самая низкая в Полтаве - 11,15%.
Ранее мы писали, что ЦИК назвала причину низкой явки во время второго тура местных выборов на территории Украины.
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