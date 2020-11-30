В воскресенье, 29 ноября, на выезде из города Новоград-Волынский в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

В результате аварии травмировались двое детей и трое взрослых, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

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Отмечается, что столкнулись автомобили Volkswagen Transporter под управлением 47-летней жительницы Днепропетровской области (он двигался в направлении выезда из города) и Skoda, за рулем которого находился 27-летний житель района (он выезжал с АЗС).

Травмы получили водитель микроавтобуса и его пассажирка, 69-летняя жительница Звягельщины. Также травмирован водитель легковушки и двое его пассажиров, дети 4 и 3 года. Всех госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Полиция выясняет все причины и обстоятельств ДТП.

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