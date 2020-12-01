Скандал на Закарпатті: СБУ влаштувала обшуки у фондах угорської общини [ Редактировать ]
Скандал в офісі угорської нацменшини на Закарпатті. Працівники СБУ під час обшуків виявили там мапу, на якій бракує частини України. Угорці відреагували блискавично і вкотре пригрозили заблокувати рух України до НАТО. У ситуації розбиралася Мар'яна Мартин.
На цих фотографіях карта так званої "Великої Угорщини". Тут нанесені нинішні землі - разом із колись втраченими. Серед них і частина українського Закарпаття. Матеріали із зображенням такої мапи та іншу провокативну продукцію, що начебто популяризує створення етнічної автономії в Україні, вилучили працівники СБУ. Їх знайшли під час обшуків у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який належить угорській громаді Закарпаття.
Правоохоронці наразі перевіряють факт втручання у внутрішні справи України. Досліджують і державну зраду з боку деяких українських діячів. Тим часом на обшуки СБУ вже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:
Незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини. Неприпустимість таких дій. викликали Посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України.
Також Сіярто повідомив, що зустрінеться із представниками НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі. І не забарився… Сьогодні виклав у соцмережах відео із парламентських слухань засідання МЗС НАТО із наступним підписом.
"Українським колегам пора встати на голову, тому що перебір..."
Нагадаємо, це вже не перший конфлікт в українсько-угорських відносинах. У жовтні МЗС України вручило послу Угорщини ноту, через знову ж таки втручання у внутрішні справи України. Тоді це були місцеві вибори. Представники угорської нацменшини Закарпаття заперечують звинувачення. Та не заперечують, що причини обшуків у політичній площині.
Кароліна Дорчі, представниця угорської нацменшини на Закарпатті, депутат Берегівської ОТГ:
Ми самі не розуміємо, що вчора відбувалося, наші працівники працюють по закону, в Україні зареєстрований. Дуже цікаво, що це відбувалося тоді, коли уже ми після виборів і перед першим засіданням обласної ради. Де угорська партія там 8 мандатів отримала і буде там фракцію мати, коли ідуть обговорення і переговори про коаліцію.
Олексій Петров, колишній голова Закарпатської адміністрації, у соцмережах політичний підтекст обшуків спростовує. Є санкція суду, є слідство і є підозрювані.
Я вважаю, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, як би цього не очікували. Власне, таке невтручання передбачене законодавством. Тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА.
Тим часом, у СБУ з'явилася ще одна справа для перевірки.
Це новообрані депутати Сюртівської ОТГ Ужгородського району 21 листопада урочисто відкривають перше пленарне засідання. Виконують державний гімн Угорщини. У Службі безпеки пообіцяли найближчим часом дати кваліфікацію таким діям.
І щодо виконання Угорського гімну на засіданні ОТГ вже з'явилися перші пояснення. В Товаристві угорської культури Закарпаття кажуть: гімн це молитва до Бога, а виконання його не заборонено законом. Водночас, голова Сюртівської ОТГ Арпад Пушкаш назвав поширене відео провокацією. Мовляв, там співали і український гімн, а присягу складали українською мовою.
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