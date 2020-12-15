Президент США Дональд Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи сочтут это необходимым.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге.

"В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину, но он недавно переболел COVID-19. Он получит вакцину, как только его команда медиков решит, что это лучше сделать", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

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