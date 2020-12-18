В ближайшее окружение Джо Байдена проник коронавирус [ Редактировать ]
Советник новоиспеченного президента США Джо Байдена Седрик Ричмонд заразился коронавирусной инфекцией.
Мужчина посещал мероприятие в городе Атланта 15 декабря вместе с Джо Байденом присутствовал на выборах в сенат от штата Джорджия.
Ричмонд пересекался с избранным президентом на открытом воздухе. Они были в масках и находились в одном месте меньше чем 15 минут подряд.
Отмечается, что новоизбранный президент Джо Байден уже сдал ПЦР-тест на COVID-19 и его результат оказался отрицательным.
Читайте также, новоизбранный лидер США Джо Байден публично сделает вакцину от коронавируса. Американский лидер будет вакцинирован в начале следующей недели.
Кроме того, на территорию США завезли первую партию вакцины Pfizer для борьбы с коронавирусной инфекцией. Дозы препарата доставили в 3 миллионах экземпляров.
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