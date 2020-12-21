Как избавить смартфон от навязчивых спам-звонков [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Большинство украинцев получают спам-звонки, иногда по несколько раз в неделю. Как правило, "собеседником" оказывается программа-робот или оператор call-центров, проверяющий номера по базам данных.
После звонка очередного "сотрудника банка" его номер можно отправить в черный список - эта функция есть практически у всех современных смартфонов.
Производители смартфонов и приложений к ним также работают над решением проблемы спам-звонков. Например, в гаджетах Xiaomi оболочка MIUI может сама распознавать сомнительные вызовы, сопровождая их различными сообщениями, например Sales.
Можно установить на телефон приложения определителя номера, например, TrueCaller. Опцию "антиспам", например, запрет сомнительных СМС, предлагают и некоторые мобильные операторы.
Но антиспам-фильтры далеки от совершенства. Чаще всего они работают на основе данных, полученных от пользователей. Базы номеров мошенников, рекламных агентств и call-центров постоянно пополняется. Решение о соединении принимает оператор, поэтому есть риск, что может быть заблокирован полезный звонок.
Оградить себя от навязчивых звонков можно с помощью нескольких простых правил.
Даже если заботиться о сохранности своих персональных данных, она различными путями оказывается в базах данных, которые попадают в руки рекламных агенств и аферистов. Например, если кликнуть в интернете на кнопку, разрешающую обрабатывать личные данные.
Стоит внимательно относиться к подписям под цифровыми документами и правилами использования персональных данных того или иного сервиса.
Желательно не указывать свой номер в анкетах для магазинных карт и тем более на сайтах бесплатных объявлений. На таких площадках всегда нужно скрывать информацию, а обсуждать сделки в личных сообщениях.
Эксперты в области кибербезопасности советуют завести два телефона: один, привязанный к карте, - для банковских операций, второй - для общения. При звонках на первый телефон трубку брать не следует, пусть даже кто-то ошибся номером. И указывать его в качестве контактного нежелательно.
Ранее "Подробности" писали о том, как отключить слежку на смартфоне и почему не следует добавлять к персональному профилю еще и отпечаток пальца.
Напомним, что в Украине ввели штрафы за спам - массовую рассылку корреспонденции рекламного характера адресатам, не выражавшим желания ее получить. Также будут штрафовать тех, кто не предоставляет возможность отказаться от рассылки спама.
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