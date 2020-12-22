Сатурн и Юпитер подошли ближе всего впервые за 800 лет, создав в небе "Вифлеемская звезду", что является крайне редким астрономическим событием.

Хотя планеты по-прежнему будут находиться на расстоянии примерно 700 миллионов километров друг от друга, невооруженному глазу на Земле они будут выглядеть как один яркий объект.

В последний раз Юпитер и Сатурн устраивали малый парад планет 1623 году, но это событие было трудно увидеть с Земли из-за его непосредственной близости к Солнцу. Поэтому их было проще наблюдать лишь в 1226 году, когда Чингисхан во всю завоевывал Азию.

Однако в 2020 году то событие почти совпало с периодом зимнего солнцестояния и еще называется "Рождественская звезда" в связи с историей рождения Иисуса Христа.

Ученые говорят, что самые большие планеты Солнечной системы будут находиться на расстоянии всего 0,1 градуса друг от друга, что составляет 1/5 диаметра полной Луны, и будут выглядеть как самый яркий объект на небе.

Юпитер и Сатурн перед слиянием

NASA также предлагает точные инструкции о том, как увидеть две планеты в ночном небе:

Найдите место с беспрепятственным видом на небо, например, поле или парк. Юпитер и Сатурн довольно яркие, поэтому их можно увидеть даже из большинства городов.

Планеты можно увидеть невооруженным глазом, но, если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, вы сможете увидеть четыре больших луны Юпитера, вращающихся вокруг планеты-гиганта.

Наблюдение за слиянием Юпитера и Сатурна / Фото: Getty Images

В сегодняшнем ночном небе Украины планеты не видны, так как ушли за горизонт вечером 21 декабря. Поэтому лучше наблюдать их онлайн, где ведется трансляция слияния Юпитера и Сатурна онлайн.

NASA заявляет, что большое слияние происходит примерно каждые 20 лет, поскольку орбиты Земли, Юпитера и Сатурна периодически выравниваются, в результате чего две планеты кажутся близко друг к другу в ночном небе.

На самом деле, Юпитер и Сатурн удалены друг от друга на расстояние более 724 миллиона километров, а Земля – ​​в 885 миллионах километров от Юпитера.

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