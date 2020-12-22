Вифлеемская звезда: как увидеть слияние Юпитера и Сатурна "вживую" [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Сатурн и Юпитер подошли ближе всего впервые за 800 лет, создав в небе "Вифлеемская звезду", что является крайне редким астрономическим событием.
Хотя планеты по-прежнему будут находиться на расстоянии примерно 700 миллионов километров друг от друга, невооруженному глазу на Земле они будут выглядеть как один яркий объект.
В последний раз Юпитер и Сатурн устраивали малый парад планет 1623 году, но это событие было трудно увидеть с Земли из-за его непосредственной близости к Солнцу. Поэтому их было проще наблюдать лишь в 1226 году, когда Чингисхан во всю завоевывал Азию.
Однако в 2020 году то событие почти совпало с периодом зимнего солнцестояния и еще называется "Рождественская звезда" в связи с историей рождения Иисуса Христа.
Ученые говорят, что самые большие планеты Солнечной системы будут находиться на расстоянии всего 0,1 градуса друг от друга, что составляет 1/5 диаметра полной Луны, и будут выглядеть как самый яркий объект на небе.
Юпитер и Сатурн перед слиянием
NASA также предлагает точные инструкции о том, как увидеть две планеты в ночном небе:
- Найдите место с беспрепятственным видом на небо, например, поле или парк. Юпитер и Сатурн довольно яркие, поэтому их можно увидеть даже из большинства городов.
- Планеты можно увидеть невооруженным глазом, но, если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, вы сможете увидеть четыре больших луны Юпитера, вращающихся вокруг планеты-гиганта.
Наблюдение за слиянием Юпитера и Сатурна / Фото: Getty Images
В сегодняшнем ночном небе Украины планеты не видны, так как ушли за горизонт вечером 21 декабря. Поэтому лучше наблюдать их онлайн, где ведется трансляция слияния Юпитера и Сатурна онлайн.
NASA заявляет, что большое слияние происходит примерно каждые 20 лет, поскольку орбиты Земли, Юпитера и Сатурна периодически выравниваются, в результате чего две планеты кажутся близко друг к другу в ночном небе.
На самом деле, Юпитер и Сатурн удалены друг от друга на расстояние более 724 миллиона километров, а Земля – в 885 миллионах километров от Юпитера.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как были показаны самые жуткие фотографии из космоса 2020 года. Также США и Канада отправят человека в путешествие вокруг Луны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
2020 год закончится зрелищным планетарным соединением - последний раз человечество было свидетелем этого явления более 700 лет назад
Великое соединение Юпитера и Сатурна произойдет 21 декабря 2020 года
Уперше за 400 років. Сьогодні відбувається з'єднання двох гігантів Сонячної системи - Юпітера й Сатурна. Між ними - 730 мільйонів кілометрів, але із Землі здається, що вони перебувають майже на одній лінії
На смоделированной карте галактики Млечный Путь астрономы увидели, как Земля стремительно движется к черной дыре
Кажется, что цвет Вселенной черный, однако это заблуждение - согласно исследованию, космическое пространство заполнено светом