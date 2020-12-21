Земля в 2020 году была словно ад Источник: NASA

2020 год запомнится человечеству, как худший год в истории Земли ­– таким его признало авторитетное издание TIME.

Год запомнился не только глобальной коронавирусной пандемией, но и огромным количеством стихийных бедствий, чрезвычайных и катастрофических ситуаций, выпавших на долю людей.

Усилившиеся ураганы, наводнения и лесные пожары оказались очень невовремя параллельно с пандемией, что вынудило силы быстрого реагировнаия и спасательные службы работать буквально на износ.

Гигантский айсберг A68a приближается к острову Южная Георгия 4 декабря 2020 года

Земля будто разгневалась на человечество и наслала на них ворох неприятностей именно на стыке двух десятилетий.

Лучший способ по-настоящему оценить монументальный масштаб того, что происходило с планетой весь 2020 год, — это космос.

"Земля в 2020 году выглядела из космоса словно ад", - так охарактеризовало уходящий год издание Gizmodo.

Последствия урагана над американским штатом Айова показывают степень повреждения кукурузных полей. Более темное зеленое изображение от 10 июля 2020 года и более светлое фото после прохождения урагана 11 августа 2020 года.

Gizmodo составили галерею самых жутких снимков 2020 года из космоса, которые демонстрируют беспомощность человека перед стихиями. Посмотрите, какие неизгладимые шрамы остались на земном пейзаже, последствия которого будет ощущаться долгие годы или даже десятилетия.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в 2020 году были отобраны лучшие фотографии северных сияний, демонстрирующие морозное великолепие. Также ученые предупреждают, что климат Земли меняется по самому худшему сценарию.

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