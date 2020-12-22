Поліцейські Миколаєва викрили онлайн-порностудію [ Редактировать ]
У Миколаєві правоохоронці викрили онлайн-порностудію. Організував нелегальний бізнес 30-річний місцевий житель. На нього працювали 15 дівчат, які онлайн демонстрували клієнтам відверті сцени.
За пів години такої роботи вони отримували понад сотню доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, відеозаписи, а також майже 180 тисяч гривень у різних валютах. Семи працівникам студії висунули підозру в поширенні порнографії. Їм загрожує до семи років ув'язнення.
сергій Шархет, начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області
Винаймали офісні приміщення, які обладнали спеціальним інтер'єром, а також під'єднали вебкамери, комп'ютерну техніку, а також проводили інтернет. Підшукували дівчат, як правило, тих, які мають проблеми з фінансами та були готові виконувати будь-які забаганки.
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