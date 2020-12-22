Під час обшуків правоохоронці вилучили відеозаписи і висунули підозру

У Миколаєві правоохоронці викрили онлайн-порностудію. Організував нелегальний бізнес 30-річний місцевий житель. На нього працювали 15 дівчат, які онлайн демонстрували клієнтам відверті сцени. За пів години такої роботи вони отримували понад сотню доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, відеозаписи, а також майже 180 тисяч гривень у різних валютах. Семи працівникам студії висунули підозру в поширенні порнографії. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

Сергій Шархет, начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області: