В Єгипті палала приватна лікарня: є постраждалі [ Редактировать ]
Щонайменше семеро людей загинули в пожежі в одній із приватних лікарень Єгипту. Ще в кількох пацієнтів - опіки різного ступеня тяжкості.
Зайнялось у відділенні інтенсивної терапії, де лікували хворих на COVID-19. За попередніми даними, сталося коротке замикання. Вогонь рятувальники приборкали за годину. Усіх пацієнтів евакуювали та перевели в державний шпиталь у столиці.
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