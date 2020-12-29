Иран провел испытания безопасности и эффективности вакцины от коронавируса собственного производства. Об этом сообщает Associated Press.

Вакцина была произведенная компанией Shifa Pharmed, которая является частью государственного фармацевтического конгломерата.

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Отмечается, что это первая вакцина в мире, испытания которой проводят на людях. На торжественной церемонии начала испытаний в Тегеране ею были привиты три человека.

В целом в клиническом испытании фазы 1 примут участие 56 добровольцев, которые получат по две прививки иранской вакцины в течение двух недель. Результаты испытаний будут объявлены примерно через месяц после второй прививки.

Власти Ирана ожидают, что вакцина появится на рынке до конца весны 2021 года.

Ранее министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил о том, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Также сообщалось, что в Евросоюзе началась вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки смогут получить менее 5 тысяч человек из приоритетных групп населения в каждой стране Евросоюза.

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