В Австрии продлили локдаун до 7 февраля. Власти страны ожидают еще несколько сложных месяцев, сообщает Reuters.

Отмечается, что с 8 февраля правительство планирует открыть магазины, музеи и различные сервисы вроде парикмахерских. При этом кэйтеринг и туристический сектор останутся закрытыми минимум до марта.

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Власти призывают людей по возможности продолжать работать дистанционно, а также носить респираторы FFP2 в супермаркетах и общественном транспорте с 25 января.

В Австрии хотят снизить уровень заболеваемости COVID до 50 случаев на 100 тысяч населения, тогда как сейчас этот показатель 130 случаев на 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Германия готовится к мега-локдауну. В стране рассматривают вариант очередного усиления карантина вплоть до остановки общественного транспорта. Причина - распространение мутировавшего коронавируса.

Также мы писали о том, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.

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