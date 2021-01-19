Исследователи из Массачусетского технологического института разработали метод, который, по их словам, может помочь построить самые точные атомные часы на сегодняшний день.

Их подход может помочь ученым изучить такие вопросы, как влияние гравитации на течение времени и изменение времени по мере старения Вселенной.

Более точные атомные часы были бы достаточно чувствительны, чтобы обнаруживать темную материю и даже гравитационные волны.

Квантовая запутанность

Исследователи, опубликовавшие свои результаты в статье в журнале Nature, использовали метод, отличный от существующих атомных часов, который используется для достижения большей точности.

Вместо измерения случайно колеблющихся атомов, их конструкция сосредоточена на квантово-запутанных атомах. Атомы коррелированы таким образом, что их поведение "невозможно по законам классической физики".

Команда запутала около 350 атомов иттербия. Атомы редкоземельного элемента колеблются с той же частотой, что и видимый свет, или в 100000 раз чаще в секунду, чем цезий, элемент, используемый в других атомных часах.

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"Мы сможем точно отслеживать эти колебания, то сможем использовать атомы, чтобы различать все меньшие промежутки времени", - отмечает Массачусетский технологический институт.

Исследователи полагают, что если бы самые передовые атомные часы были адаптированы для использования этого метода и существовали с момента зарождения Вселенной (около 14 миллиардов лет назад), то они бы все это время оставались точными, с отклонением менее одной десятой секунды.

Самые продвинутые современные атомные часы отклоняются примерно на полсекунды за тот же период времени с их текущими настройками.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Китае впервые совершили квантовую телепортацию с Земли на орбиту. В то же время эволюцию живых существ воспроизвели на квантовом компьютере.

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