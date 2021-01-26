Какой знак зодиака самый неряшливый [ Редактировать ]
Известная пословица гласит: "У кого дома грязно, у того и в голове пусто". Однако, не все с ней могут согласится. Ведь для некоторых людей опрятность и порядок в доме - совершенно неважен. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый неряшливый.
Итак, на первом месте оказались Львы. Они - творческие личности, а это значит, что бардак в голове полностью закрепляется бардаком в доме.
У них может даже поселиться живность, на которую им будет абсолютно все равно. На самом деле, Львы не думают о таких мелочах, потому что это не главная проблема в жизни.
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