Известная пословица гласит: "У кого дома грязно, у того и в голове пусто". Однако, не все с ней могут согласится. Ведь для некоторых людей опрятность и порядок в доме - совершенно неважен. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый неряшливый.

Итак, на первом месте оказались Львы. Они - творческие личности, а это значит, что бардак в голове полностью закрепляется бардаком в доме.

У них может даже поселиться живность, на которую им будет абсолютно все равно. На самом деле, Львы не думают о таких мелочах, потому что это не главная проблема в жизни.

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