Известная российская певица Наташа Королева, которая замужем за Тарhttp://podrobnosti.ua/2376317-muzh-natashi-korolevoj-obeskurazhil-golym-foto-na-pljazhe.htmlзаном, поделилась с поклонниками новыми снимками. Соответствующие кадры она показала на своей странице в Inastagram.

Так, артистка поделилась кадрами с фотосессии ее 74-летней мамы Людмилы, которая много лет отдала дирижерству.

Так, мама Королевой позировала в розовом платье выше колена с открытым верхом без бретелей и цветочным принтом. Дополнила образ Людмила при помощи красной помадой, гигантской розы и массивных серьг.

За кадром Королева подбадривала маму и тем самым создавала приятную атмосферу на съемке. По словам певицы, Людмилу Ивановну снимал самый модный фотограф Майами.

"Ты прям розочка! Никто не даст тебе твои годы!", - заявила гордая дочь.

Раньше сообщалось о том, что Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

Читайте также муж Наташи Королевой обескуражил голым фото на пляже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.