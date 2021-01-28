Беременные женщины гораздо чаще сталкиваются с осложнениями при COVID-19 и рискуют погибнуть, выяснили специалисты Вашингтонского университета. Их исследование публиковано в журнале American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Ученые наблюдали за 240 беременными женщинами с COVID-19 с 1 марта по 30 июня 2020 года. Более половины случаев болезни пришлись на третий триместр. Госпитализация понадобилась 10% беременных, что оказалось в 3,5 раза выше, чем в среднем среди населения. Трети госпитализированных пациенток понадобилась интенсивная терапия.

Более того, смертность среди будущих мам составила 1,2%, что в 13,6 раз выше, чем для небеременных в возрасте 20-39 лет.

Три умерших женщины принадлежали к этническим меньшинствам, страдали от ожирения и гипертонии. В прочих же факторах, которые влияют на течение COVID-19 у беременных и смертность, еще предстоит разобраться.

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По данным российского Минздрава, заболеваемость коронавирусом среди беременных значительно выше, чем в популяции, при этом течение заболевания схоже. Беременные старше 35 лет с ожирением, диабетом и высоким давлением находятся в группе риска по тяжелому течению коронавирусного инфицирования.

Отмечается, что беременность в целом создает предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. В эпидемию 2009-2010 годов заболеваемость беременных свиным гриппом, вызванным вирусом A(H1N1)09 достигала 27,9%.

Кроме того, известно, что и SARS-CoV, и MERS-CoV вызывают тяжелые осложнения при беременности, в том числе необходимость в эндотрахеальной интубации и госпитализации в отделение реанимации, а также приводят к почечной недостаточности и смерти. Процент смертности от инфекции SARS-CoV среди беременных составляет до 25%.

Хотя, по статистике, женщины переносят COVID-19 легче, чем мужчины, однако нельзя игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья.

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Ученые критикуют постановление ВОЗ о недопуске беременных к вакцинации из-за нехватки данных о безопасности вакцин. По их мнению, исследования на животных достаточно наглядно показали, что серьезных рисков для беременных прививка не несет. С учетом опасности, которую представляет заражение SARS-CoV-2, беременных все же стоит вакцинировать.

Вместе с тем Минздрав России рекомендует женщинам планировать беременность не ранее трех месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции из-за риска развития осложнений и влияния на плод препаратов, применявшихся при лечении.

Ранее сообщалось, что обнаружены пугающие последствия коронавируса у женщин.