В пятницу, 2 января, ракетные эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" провели в Черном море многоотраслевую морскую операцию с участием авиации. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

В Черном море корабли США Porter и DonaldCook провели морскую операцию с участием самолета P-8A для дальнейшего улучшения взаимодействия между союзниками NATO.

В сообщении также говорится, что "мы здесь, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии".

Ранее сообщали, что в акватории Баренцева моря затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли 17 человек из 19.

Более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала. Всего на борту которого находилось около 200 человек.

Напомним, в воскресенье, 17 января, у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

Ранее в МИД Украины заявляли, что, кроме пятерых украинцев, спасли также одного иностранца, предположительно, гражданина России. Всех их отправили в больницу. Также продолжаются поиски еще пятерых моряков. Всего на борту находились 12 человек.

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