У побережья Ливии были спасены более 400 нелегальных иммигрантов. Их забрали двумя судами ливийской береговой охраны и доставили в столицу страны Триполи.

Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает "Синьхуа".

Читайте также Вблизи Сенегала затонуло судно с мигрантами, более сотни жертв

"ООН и Международный комитет спасения оказали им жизненно важную помощь", - говорится в сообщении.

По данным Международной организации по миграции, в 2020 году 323 мигранта погибли и 417 пропали без вести на маршруте Центрального Средиземноморья, а 11 891 нелегальный иммигрант был спасен и возвращен в Ливию.

Ранее сообщалось, что трудовым мигрантам будут давать по 150 тыс. грн на открытие дела. Право на получение денежной помощи от государства смогут получить гастарбайтеры, которые провели за границей более 1 года. Правда, им придется доказать, что они действительно работали за границей и доказать происхождение средств.

Также мы писали о том, что Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов. Иностранные граждане, занятые в сельском хозяйстве или секторе услуг, могут получить вид на жительство сроком на полгода, если они въехали в Италию до 8 марта 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.