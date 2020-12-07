В Канаде у одного из бывших беспризорных выявили редкое заболевание - окопную лихорадку. Она была распространена в годы Первой мировой войны, сообщает The Guardian.

Заболевшего 48-летнего мужчину госпитализировали, он прошел лечение антибиотиками. Болезнь дала осложнение на сердце, и ему пришлось заменить сердечный клапан.

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Отмечается, что это уже четвертый случай заболевания окопной лихорадкой за 2020 год. Ранее у одного из больных лихорадка спровоцировала кровоизлияние в мозг, в результате чего наступил паралич.

Окопная лихорадка - острое инфекционное заболевание, протекающее в форме или непрерывной лихорадки, или ее нападений с температурой до 40º и сыпью. Переносчиком является платяная вошь - заражение происходит при укусе насекомого.

Во время мировых войн болезнь была широко распространена в окопах среди солдат из-за антисанитарных условий. За Первую мировую войну этим заболеванием переболели около 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что более 300 человек заразились неизвестной болезнью. У больных наблюдается обморок, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

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