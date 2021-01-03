В африканской стане Конго появились признаки зарождения новой смертельной инфекции, одной из первых жертв "нападения" стала местная жительница.

У женщины выявили симптомы геморрагической лихорадки, но анализы на опасные инфекции, типа лихорадки Эбола и других известных опасных заболеваний.

Отмечается, что женщина предварительно определена как "нулевой пациент", страдающий патологией под новым названием "Болезнь Х". В то же время новообнаруженная инфекция может быть столь же заразной и распространяемой, как и коронавирусная инфекция, а смертность от нее может составлять 50-90% смертности от вируса Эбола.

Ранее мы писали, что в Индии растет число зараженных людей неизвестной болезнью. На сегодняшний день пострадало уже 800 человек, при этом, предварительно причиной недуга стало отравление.

Читайте также, смертельный коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру. Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01, может быть на 70% более заразен, чем COVID-19.

Кроме того, врачи назвали смертельные симптомы COVID-19. По словам врача иммунологов, нужно обращать внимание на посинение носогубного треугольника.

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