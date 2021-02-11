Чекайте гелікоптера. Цьогоріч близько семи мільйонів громадян зможуть отримати швидку медичну допомогу гвинтокрилами. Про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ під час щорічного робочого звіту.

Глава відомства Арсен Аваков пообіцяв залучити авіацію не лише до екстрених медичних викликів, а й до сфери трансплантології. Поза тим, він анонсував іще кілька важливих нововведень. Серед них - технічне оновлення гідрологічної служби ДСНС та камери цілодобового спостереження в кожному відділку Нацполіції.

Арсен Аваков, міністр Внутрішніх Справ України: