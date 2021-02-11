МВС залучає авіацію для підтримки вітчизняної медицини - Арсен Аваков [ Редактировать ]
Чекайте гелікоптера. Цьогоріч близько семи мільйонів громадян зможуть отримати швидку медичну допомогу гвинтокрилами. Про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ під час щорічного робочого звіту.
Глава відомства Арсен Аваков пообіцяв залучити авіацію не лише до екстрених медичних викликів, а й до сфери трансплантології. Поза тим, він анонсував іще кілька важливих нововведень. Серед них - технічне оновлення гідрологічної служби ДСНС та камери цілодобового спостереження в кожному відділку Нацполіції.
Арсен Аваков, міністр Внутрішніх Справ України:
Цього року спільно з МОЗ ми запропонуємо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС - це суттєво підвищить рівень надання екстреної меддопомоги в регіонах. Щонайменше 7 млн. українців отримають доступ до медичної допомоги. Ще одна наша новація - реформування гідрологічної служби ДСНС. Це дасть можливість раннього виявлення і прогнозування небезпечних метеорологічних процесів.
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