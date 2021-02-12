В пятницу, 12 февраля, погода в Украине будет морозной и с большим количеством осадков. Синоптики прогнозируют сильные снегопады в большинстве областей Украины.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

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На западе Украины в течение всего дня будет идти мелкий снег, который к вечеру усилится. Синоптики также предупреждают о метели при скорости ветра 12 м/с и более. Температура воздуха составит -10...- 12 градусов. В восточных областях возможны снег и дождь. Кроме того, непогода принесет с собой шквальные порывы ветра до 24 м/с. Столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов.

На севере Украины небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться ближе к вечеру. Температура воздуха составит -7...-9 градусов. На юге в течение дня будет пасмурно. Ночной мелкий дождь утром изменится сильным снегом, который будет идти до середины дня. Столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов.

В Киеве 12 февраля будет облачно. В течение всего дня синоптики прогнозируют снег. После обеда он должен пойти на спад, однако к вечеру снова усилится. Температура воздуха в столице составит -9...-11 градусов.

А вот в акваториях Черного и Азовского морей возможные шквальные порывы ветра до 25 - 28 м/с.

Ранее сообщалось, когда отступит мороз. По словам синоптика, Украину накроет снегопадами и морозами в феврале еще дважды.

Мы также писали о том, что в Киеве закрыли школы и детсады из-за непогоды. Также в Черкассах из-за непогоды закрыли школы.

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