Мороз и сильные снегопады: какой будет погода 12 февраля [ Редактировать ]
В пятницу, 12 февраля, погода в Украине будет морозной и с большим количеством осадков. Синоптики прогнозируют сильные снегопады в большинстве областей Украины.
Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".
На западе Украины в течение всего дня будет идти мелкий снег, который к вечеру усилится. Синоптики также предупреждают о метели при скорости ветра 12 м/с и более. Температура воздуха составит -10...- 12 градусов. В восточных областях возможны снег и дождь. Кроме того, непогода принесет с собой шквальные порывы ветра до 24 м/с. Столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов.
На севере Украины небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться ближе к вечеру. Температура воздуха составит -7...-9 градусов. На юге в течение дня будет пасмурно. Ночной мелкий дождь утром изменится сильным снегом, который будет идти до середины дня. Столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов.
В Киеве 12 февраля будет облачно. В течение всего дня синоптики прогнозируют снег. После обеда он должен пойти на спад, однако к вечеру снова усилится. Температура воздуха в столице составит -9...-11 градусов.
А вот в акваториях Черного и Азовского морей возможные шквальные порывы ветра до 25 - 28 м/с.
Ранее сообщалось, когда отступит мороз. По словам синоптика, Украину накроет снегопадами и морозами в феврале еще дважды.
Мы также писали о том, что в Киеве закрыли школы и детсады из-за непогоды. Также в Черкассах из-за непогоды закрыли школы.
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