В центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды из-за изменения климата. В министерстве сейчас размышляют, как это предотвратить.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский изданию "РБК-Украина".

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По словам главы ведомства, из-за повышения температуры в Украине есть угроза увеличения количества стихийных бедствий, таких как: наводнение в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.

"Возможно, требуется переукрепление водоемов, чтобы предотвращать наводнения во время паводков. А возможно, как готовят в Англии и Франции пилотный проект, наоборот сделать залив природных рек. Открывать дамбы и разрушать берега для изменения биоразнообразия. Что тоже является адаптацией", - сказал Абрамовский.

Он также добавил, что в министерстве сейчас проводят мониторинг поверхностных вод и размышляют, как предотвратить стихийные бедствия.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине назвали причины изменения климата в Украине. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о "чистых" климатических стремлениях Украины.

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