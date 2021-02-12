Украине грозит нехватка питьевой воды [ Редактировать ]
В центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды из-за изменения климата. В министерстве сейчас размышляют, как это предотвратить.
Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский изданию "РБК-Украина".
По словам главы ведомства, из-за повышения температуры в Украине есть угроза увеличения количества стихийных бедствий, таких как: наводнение в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.
"Возможно, требуется переукрепление водоемов, чтобы предотвращать наводнения во время паводков. А возможно, как готовят в Англии и Франции пилотный проект, наоборот сделать залив природных рек. Открывать дамбы и разрушать берега для изменения биоразнообразия. Что тоже является адаптацией", - сказал Абрамовский.
Он также добавил, что в министерстве сейчас проводят мониторинг поверхностных вод и размышляют, как предотвратить стихийные бедствия.
Ранее мы писали о том, что в Кабмине назвали причины изменения климата в Украине. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о "чистых" климатических стремлениях Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский назвал причины изменения климата в стране
Кілька тонн шприців та голок невідомі викинули неподалік залізничного переїзду
Рясні дощі підняли рівень води, і вона змила з берегів увесь непотріб - тепер тисячі пластикових пляшок та інший мотлох пливуть з України до сусідів
У Чернівцях екоактивісти щосуботи роблять місто чистішим. Не чекають, доки свої обов'язки виконають комунальники. Люди власноруч взялися розчищати захаращені сміттям ділянки
По данным исследователей, темпы исчезновения льда за последние 23 года выросли на 65%