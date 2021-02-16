В Лисичанске орудует очередной грабитель. Так, вооруженный злоумышленник напал на женщину. Об этом сообщает "Час Пик".

По словам местных жителей, 15 февраля в районе парка завода РТИ, около детсада "Светлячок", на молодую женщину напал мужчина, вымогая деньги, которых у девушки не оказалось, поэтому злоумышленник заставил ее отдать золото. Вооружен он был ножом, которым порезал потерпевшей руку и лицо.

Спасти девушку удалось случайному свидетелю, который проходил мимо.

Мой муж вечером шел на работу и стал свидетелем происходящего! Если бы не он, наверное все закончилось плачевно! Девушка кричала, а неизвестный сидел верхом на ней, еще немного и перерезал бы ей горло. Поранил руку, когда она закрывала лицо и порезал подбородок.

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Кроме того, в Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль. Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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