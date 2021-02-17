Фарфараут 2018 AG37 (FarFarOut от англ. "очень-очень далеко") был впервые обнаружен в январе 2018 года с помощью 8-метрового телескопа Subaru, расположенного на вершине спящего вулкана на Гавайях.

В течение следующих нескольких лет один из первооткрывателей Скотт Шеппард и его коллеги отслеживали объект с помощью различных телескопов по всему миру, чтобы получить более точную информацию о его орбите.

С тех пор они подтвердили, что Фарфараут – действительно самый удаленный объект, обнаруженный в нашей Солнечной системе.

Команда смогла выяснить, что Фарфараут находится в 132 астрономических единицах (а.е.) от Солнца. Единая астрономическая единица определяется как расстояние от центра Земли до центра Солнца, или около ~150 миллионов километров. Для сравнения, карликовая планета Плутон находится всего в 34 а.е. от Солнца. О своем открытии ученые опубликовали на NoirLab.

Фарфараут не следует путать с Фарфаутом, еще одним объектом, обнаруженным Шеппардом и его командой, который также был найден в 2018 году. Он не так далеко от Солнца, как Фарфарут, отсюда и его более скромное название.

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У Фарфараута очень длинный орбитальный период, он крайне медленно движется по небу. Таким образом, полный оборот вокруг Солнца занимает 1000 лет. Вот почему потребовалось три года наблюдений, чтобы правильно составить карту его траектории.

Наиболее удаленные объекты Солнечной системы (инфографика)

Ученые считают, что Фарфараут в какой-то момент мог быть даже ближе к Нептуну или, возможно, объект возник в центральном месте в нашей Солнечной системе. Но из-за взаимодействия с газовыми гигантами он был выброшен на задворки планетной системы.

Наблюдения за Фарфараутом будут продолжены, и по мере того, как ученые получат больше знаний об объекте, они будут работать над тем, чтобы дать ему собственное имя (хотя лично я не вижу, что не так с Фарфарутом).

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые нашли причину удивительного снегопада на Плутоне. Также ученые назвали новую версию происхождения Солнечной системы.

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