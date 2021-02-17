В Киеве разоблачили транснациональную хакерскую группу, которая совершала кибератаки на европейские и американские компании. Спецоперация по задержанию злоумышленников проводилась в сотрудничестве со спецслужбами США и Франции, сообщили в СБУ.

По данным СБУ, с сентября 2020 года хакеры совершили нападения на более 150 компаний из стран Европы и США. Общие убытки, нанесенные компаниям, оценивают в свыше 80 миллионов долларов.

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Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение "Egregor", с помощью которого:

- осуществляли шифрование компьютерных сетей компаний;

- похищали персональные данные их клиентов и работников;

- похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках;

- блокировали работу веб-ресурсов.

За восстановление работы пораженных компьютеров и неразглашение конфиденциальных данных хакеры требовали у компаний значительные суммы денег, в основном - в криптовалюте.

Правоохранители изъяли у злоумышленников компьютерную технику с вирусом "Egregor", информацией о пораженных компьютерных сетях и другими доказательствами незаконной деятельности.

Участникам хакерской группы и ее организатору сообщили о подозрении в вымогательстве и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что группа украинских хакеров похитила из банков почти 2,5 миллиарда. Также мы писали о том, что жертвы вирусов-вымогателей массово отказываются платить хакерам.

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