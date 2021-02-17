Известная американская супермодель Кендалл Дженнер анонсировала запуск собственной марки текилы. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

По словам Дженнер, напиток создавался годами и уже анонимно выигрывал дегустационные конкурсы (включая World Tequila Awards) в различных категориях.

"Почти 4 года я стремилась создать текилу с лучшим вкусом. После сотен слепых дегустаций, поездок на завод, анонимных соревнований по дегустации, думаю, мы, наконец, готовы. Именно это мы пили весь прошлый год, и я не могу дождаться, когда наконец вы сможете это попробовать и полюбить так же, как и мы", - отметила супермодель.

Известно, что текила от Кендалл выйдет под названием "818", но дата запуска ее продажи пока не сообщается.

К слову, для Дженнер это первый собственный бизнес. Ранее она уже инвестировала в несколько стартапов, но никогда не запускала собственные проекты.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт выпустит эксклюзивную партию вина. Напиток создали на винодельне во французской провинции Шампань.

Также сообщалось, что Coca-Cola переходит на выпуск алкоголя. Ожидается, что алкогольный напиток под брендом Topo Chic появится на рынке во второй половине 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.