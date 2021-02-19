На Волыни живет мужчина, который может смело претендовать на звание "везунчика года". 62-летний Николай Мусь из поселка Голобы за два месяца перенес инфаркт и инсульт, несколько операций на сердце, удаление желчного пузыря, а кроме того переболел COVID-19.

Об этом сообщает Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение.

В конце 2020 года скорая помощь привезла Николая Муся в больницу с инфарктом. Выяснилось, что первый инфаркт он перенес 8 лет назад. Коронарография показала, что шансов выжить без хирургического вмешательства нет.

Сложная операция продолжалась с 9 утра до 20 вечера. Пациенту успешно провели аортокоронарное шунтирование и пластику двух клапанов.

Через несколько дней у мужчины внезапно поднялась температура. Как оказалось, он подхватил коронавирус, который вызвал инсульт. 8 суток мужчина боролся за жизнь, находясь на искусственной вентиляции легких в реанимации. Врачи мысленно готовились к худшему и не давали никаких прогнозов.

Коронавирус дал осложнения: у мужчины развился острый деструктивный калькулезный холецистит, который требовал срочного оперативного вмешательства. Однако ослабленное сердце могло не выдержать операцию. Хирурги провели операцию по удалению желчного пузыря через небольшие проколы.

Несмотря на выраженный воспалительный процесс, послеоперационные раны быстро зажили. Николай Владимирович пошел на поправку, выписан из больницы и даже чистит снег на дворе своего хозяйства.

Ранее "Подробности" писали о другом "везунчике". Британский волонтер в Индии подхватил коронавирус, малярию и был дважды укушен коброй.