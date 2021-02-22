В Карпатах уже вторую неделю ищут заблудившегося туриста из Киева. В воскресенье, 21 февраля, спасатели осуществили воздушную разведку местности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасатели привлекли к поискам вертолет Н-225 "Супер пума", проведя воздушную разведку местности.

"Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились двое туристов из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительные.

На протяжении девяти суток поисково-спасательными группами были обследованы склоны, подножия и вершины гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

Ранее мы писали о том, что на популярном горнолыжном курорте сошла смертельная лавина. В результате случившегося погиб человек.

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