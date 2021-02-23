В Гвинее и Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировали 14 случаев заражения вирусом Эбола и девять смертей. Об этом сообщают Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

По данным Специализированного агентства здравоохранения Африканского союза, уровень смертности в этих двух странах составил 64,3 процента. В Конго Эболой заболели семь человек, четверо умерли. В Гвинее - семь заражений и пять смертей.

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Согласно информации Африканского CDC, ни одна из стран, которых коснулся вирус, пока не сообщила о случаях выздоровления.

Новые вспышки лихорадки вызывают тревогу в Африке, поскольку континент все еще борется с пандемией COVID-19. На прошлой неделе Африканский CDC объявил, что направит в Гвинею группу экспертов по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь стране бороться с Эболой.

Регулятор также заявил, что в сотрудничестве с Западноафриканской организацией здравоохранения он созовет экстренное совещание экспертов для улучшения координации действий в чрезвычайных ситуациях в Гвинее и соседних странах региона.

Эбола - геморрагический вирус, который вызывает ряд симптомов, включая лихорадку, рвоту, диарею, общую боль или недомогание, а также во многих случаях - внутреннее и внешнее кровотечение.

Ранее сообщалось, что в Гвинее произошла вспышка Эболы. Вирус был обнаружен в начале февраля у присутствовавших на похоронах медсестры, трое из заразившихся уже умерли. Также в ООН заявили о масштабной вспышке Эболы.

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