В центр Киева стянули силовиков: что произошло [ Редактировать ]
Во вторник, 23 февраля, в центре Киева проходит акция протеста против заключения украинского активиста Стерненко. Приморский районный суд Одессы приговорил его к 7 годам тюрьмы. Его признали виновным в похищении человека.
По всей стране соратники активиста объявили срочный сбор на акцию протеста. В Киеве анонсировали ее под зданием Офиса Президента на Банковой в 20:00.
Полиция Киева стянула в район правительственного квартала силовиков, периметр перекрыт патрульными автомобилями.
В результате правоохранители открыли узкий проход по Банковой с правой стороны, но люди пока не спешат им воспользоваться и скандируют "Киев, вставай!" и "Волю Стерненко".
Такие же акции проходят во Львове, Днепре, Одессе и других городах Украины.
Напомним, Приморский районный суд города Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что суд отложил оглашение приговора Стерненко. Активист считает, что перенос состоялся из-за давления со стороны ОП и ОГПУ, которые требуют его немедленно задержать.
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