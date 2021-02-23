Во вторник, 23 февраля, в центре Киева проходит акция протеста против заключения украинского активиста Стерненко. Приморский районный суд Одессы приговорил его к 7 годам тюрьмы. Его признали виновным в похищении человека.

По всей стране соратники активиста объявили срочный сбор на акцию протеста. В Киеве анонсировали ее под зданием Офиса Президента на Банковой в 20:00.

Полиция Киева стянула в район правительственного квартала силовиков, периметр перекрыт патрульными автомобилями.

В результате правоохранители открыли узкий проход по Банковой с правой стороны, но люди пока не спешат им воспользоваться и скандируют "Киев, вставай!" и "Волю Стерненко".

Такие же акции проходят во Львове, Днепре, Одессе и других городах Украины.

Напомним, Приморский районный суд города Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что суд отложил оглашение приговора Стерненко. Активист считает, что перенос состоялся из-за давления со стороны ОП и ОГПУ, которые требуют его немедленно задержать.

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