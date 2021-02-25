Вакцинация от COVID-19: сколько украинцев уже получили прививку [ Редактировать ]
Источник: Киевская ОГА
В Украине первые прививки против коронавируса уже получили 159 человек. Вакцинацию начали с медиков, активнее всего идет процесс в Черкасской области. Об этом во время брифинга заявил замминистра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.
Пока что иммунизация против COVID-19 началась в пяти областях, с 25 февраля начнут делать прививки и в Киеве. Вечером 24 февраля, в Харьковскую область доставили первые 30 400 доз вакцины CoviShield. Об этом сообщает Харьковская ОГА.
По состоянию на утро 25 февраля прививку получили:
- Винницкая область - 10 человек;
- Житомирская область - 40;
- Киевская область - 19;
- Черкасская область - 80;
- Черниговская область - 10.
Об осложнениях или нежелательных реакциях после прививки врачам пока не сообщали. Спустя 14 дней людям введут вторую дозу препарата.
Напомним, что 24 февраля в семи регионах Украины началась вакцинация против COVID-19. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.
Ранее сообщалось, что в Украину отгрузили 41200 флаконов вакцины Covishield производства Института сывороток Индии. Украинские власти заявляют, что это вакцина британско-шведской компании AstraZeneca.
На самом деле это не так: вакцина произведена индийским Институтом сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca индийского Института сывороток под другим торговым названием - Covishield.
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