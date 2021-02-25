Ржаной хлеб предотвращает возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы и не приводит к набору лишних килограммов, передает newsyou.info.

Если человек во время завтрака будет съедать ломоть ржаного или черного хлеба, то он не наберет ни лишние килограммы, ни даже граммы, вопреки расхожему мнению. Питательность данного продукта довольно низкая: в одной буханке содержится около 200-250 килокалорий.

Кроме того, в составе ржаного хлеба присутствует значительно больше пищевых волокон, нежели во фруктах и овощах. Белки ржи богаты большим количеством аминокислот, а содержание железа в них в несколько раз выше, чем в говядине. Если регулярно употреблять такой вид хлеба, то можно сохранить здоровье и защитить себя от болезней сердечно-сосудистой системы и других недугов.

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