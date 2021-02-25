Какой продукт избавит от кашля: ответ ученых [ Редактировать ]
Ученые из Оксфордского университета назвали одно из самых эффективных средств в борьбе с кашлем. Оно в кратчайшие сроки способно вылечить простуду и не вызывает побочных эффектов, передает newsyou.info.
Эксперты проанализировали результаты 14 исследований, в которых участвовали около 1,4 тысячи человек. Стало известно, что употребление меда значительно снижает частоту и тяжесть кашля во время заболевания, причем гораздо эффективнее, чем прием антибиотиков, прием которых убивает все бактерии в организме.
Специалисты отмечают, что не все болезни дыхательных путей вызваны бактериями - они также могут возникать вследствие из-за вирусов. Мед снимает симптомы, что приводит к более быстрому выздоровлению. Благодаря этому продукту слизь и выделения становятся менее густыми и легче выводятся, а также сокращаются позывы к кашлю.
Ученые предупредили, что не рекомендуется давать мед детям младше года. Кишечная микрофлора младенцев недостаточно развита, а продукт содержит большое количество бактерий, которые выводят токсины из организма. Это может вызвать привести к некоторым тяжелым заболеваниям.
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