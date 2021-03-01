Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине провели операцию на кишечнике ребенка с помощью робота Da Vinci. Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

13-летняя девочка родилась с патологией кишечника. Природный дефект трижды пытались устранить хирургическим путем, однако неуспешно. У ребенка началось осложнение - развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость. Малышка страдала от болей, сопровождавшихся рвотой.

Чтобы избавить маленькую пациентку от недуга, медики решили оперировать ее снова с помощью роботической системы Da Vinci. Вместо радикального разреза брюшной полости она сделала лишь три прокола диаметров 8 мм.

В брюшную полость ребенка поместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его.

Хирург за пультом управлял умной машиной, положив руки на сверхчувствительные сенсоры. Всего три часа робот с ювелирной точностью устранил спайки в кишечнике, почти не затронув здоровые тканей.

Уже сейчас можно утверждать: операция прошла успешно. Ранний послеоперационный период удовлетворительный. Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки еще длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме.

Напомним, что робот-хирург Da Vinci прооперировал первого пациента в Украине в середине декабря 2020 года. Пока что это единственная подобная машина в Украине. Она обладает ювелирной точностью движений и может "чинить" организм в самых труднодоступных местах с минимальным повреждением тканей.