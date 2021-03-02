Вакцинация от коронавируса: в МОЗ обнародовали новые данные [ Редактировать ]
Во вторник, 2 марта, в Министерстве здравоохранения Украины сообщили ситуацию по вакцинации в стране.
Так, по данным ведомства, за минувшие сутки вакцинировались еще 1764 человека от коронавируса.
Всего с начала прививочной кампании в стране было сделано 4905 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского производства.
За сутки наибольшее количество лиц, которые сделали прививку, зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:
- Винницкая область - 40 прививок;
- Волынская область - 100 прививок;
- Днепропетровская область - 70 прививок;
- Донецкая область - 180 прививок;
- Житомирская область - 109 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 60 прививок;
- Ивано-Франковская область - 36 прививок;
- Киев - 70 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 70 прививок;
- Луганская область - 70 прививок;
- Львовская область - 70 прививок;
- Николаевская область - 80 прививок;
- Одесская область - 60 прививок;
- Полтавская область -100 прививок;
- Ривненская область - 20 прививок;
- Сумская область - 60 прививок;
- Тернопольская область - 80 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 90 прививок;
- Хмельницкая область - 40 прививок;
- Черкасская область - 40 прививок;
- Черновицкая область - 79 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.
Ранее Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.
Как сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
Читайте также, новый штамм коронавируса снижает эффективность вакцины.
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