"Новые санкции против "Северного потока-2" введут в мае" - Госдеп США [ Редактировать ]
Представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга заявил о том, что новые санкции против строительства "Северного потока-2" могут ввести уже в мае. в США сейчас ищут цели для санкций.
По его словам, в США сейчас ищут, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.
Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2.
Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.
Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом.
Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и ми
по теме
Крупнейшая глобальная страховая компания вышла из проекта "Северный поток-2"
Германия изучает четыре варианта по "Северному потоку-2"
Новини з коронавірусного фронту - не єдине, про що говорили учасники зібрання
Американский бизнесмен Илон Маск хочет создать в штате Техас новый город
Слідчий комітет Білорусі інкримінує їй підготовку захоплення адмінбудевель та масових безладів