Представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга заявил о том, что новые санкции против строительства "Северного потока-2" могут ввести уже в мае. в США сейчас ищут цели для санкций.

По его словам, в США сейчас ищут, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.

Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.

Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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