"Земля кочевников" получила главный приз кинопремии Critics Choice Awards (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Лента "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао получила главный приз кинопремии Critics Choice Movie Awards ("Выбор критиков") в номинации "Лучший фильм". Об этом сообщает Twitter награды.
Фильм американки китайского происхождения Хлои Чжао также победил в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". "Земля кочевников" уже получила "Золотого льва" 77-го Венецианского кинофестиваля и считается одним из главных фаворитов на "Оскар".
Это документально-постановочная картина о "новых кочевниках" в США - людях, живущих на дорогах. Главная героиня, одинокая и немолодая Ферн (Фрэнсис Макдорманд), после смерти мужа и потери работы отправляется в путешествие по США в "доме на колесах".
Лучшим актером стал Чедвик Боузман за роль в биографической драме "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey’s Black Bottom) от Netflix. Актера наградили посмертно. Боузман, прославившийся после исполнения главной роли в фильме Marvel "Черная пантера", в августе 2020 года умер от рака.
Лучшую женскую роль сыграла Кэри Маллиган в фильме "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman).
Лучшим зарубежным фильмом признан "Минари" (Minari) режиссера Ли Айзека Чуна.
Награду за лучший актерский состав получила лента "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7) Аарона Соркина.
Кинопремия Critics Choice Movie Awards ("Выбор критиков") уже 26 лет присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали следующие рейтинги:
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