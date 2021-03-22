Кандидат в президенты Республики Конго Ги-Брис Парфе Колелас (на фото) умер во время подсчета голосов после голосования. Об этом сообщает Associated Press.

61-летний Колелас считался главным соперником на выборах действующего президента Дени Сассу-Нгессо. На выборах 2016 года он набрал 15%, показав второй результат. Сассу-Нгессо тогда поддержали 60% избирателей.

В день голосования главного оппозиционного политика Конго госпитализировали с осложнениями, вызванными COVID-19. В воскресенье, 21 марта, Колеласа на медицинском самолете доставили во Францию, однако он скончался вскоре после приземления в Париже.

За день до смерти он записал видеообращение из больничной палаты, заявив, что "борется со смертью".

Ги-Брис Парфе Колелас возглавлял оппозиционную партию "Конголезское движение за интегральное развитие" (MCDDI) и в разные годы занимал ряд министерских постов в правительстве.

Политические аналитики не сомневаются, что президентом Конго в первом туре на следующие пять лет вновь изберут Дени Сассу-Нгессо, который находится у власти уже 36 лет.

77-летний Сассу-Нгессо впервые стал главой государства в феврале 1979 года и находился на этом посту до августа 1992 года, когда он проиграл Паскалю Лиссубе. В октябре 1997 года он вновь возглавил Республику Конго, а потом трижды выигрывал президентские выборы.

В Когда существует около 240 политических партий, при этом большинство опирается на клановые и этнические блоки: правящая КПТ - на мбоши, MCDDI - на лари и баконго, а UPADS - на ниболек.

Напомним, что в Конго находятся украинские миротворцы. Как сообщали "Подробности", в середине январе 2021 года в этой стране погиб военнослужащий 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Александр Мулявка.