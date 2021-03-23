У Львові через незакритий каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. Як усе сталося і хто відповідатиме за смерть дитини - про це далі.

Львів. Дев'ята вечора. Машина надзвичайників мчить на виклик, і раптом влітає колесом у каналізаційний люк. На біду, його кришку надійно не закріпили, і попри маневр водія рятувальної машини, об'їхати перешкоду - не вдалося.

Віталій Туровцев, речник головного управління ДСНС у Львівській області:

Він встиг зманеврувати - передніми колесами він об'їхав, а заднє колесо попало прямо в люк.

Від удару 25-кілограмовий диск влетів у лобове скло позашляховика, що рухався по зустрічній смузі.

Світлана Добровольська, речниця головного управління Нацполіції у Львівській області:

Розбивши скло, кришка влучила у десятирічного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні. Від отриманих травм дитина загинула на місці події.

Швидкість люка була такою, що той опинився аж в багажнику машини. 10-тирічний хлопчик помер на місці. Його мати, яка їхала в цій же машині, не постраждала.

Чи можливо було уникнути трагедії? Ймовірно. Якби комунальники вчасно відреагували на звернення львів'ян щодо не закріпленої кришки люку на проїжджій частині. Бо випадки, коли водії влітали на своїх автівках у відкритий люк вже траплялися.

Тарас Бек, житель Львова:

Люк був без жодного маркування, він був повністю відкритий. І як я вже потім побачив, маркування просто лежало поламане збоку на узбіччі, на траві. І тому побачити його було дуже важко. Намагався оминути його. Дав вправо, Переднє колесо не попало. А задньому трохи не пощастило. І по суті попав в люк.

Чоловік звернувся до поліції та на гарячу лінію Львівської міської ради. Проте кришку так і не закріпили.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Виїжджала ремонтна бригада в суботу. Вона робила певні речі стосовно того люку. Вони його огородили. І сьогодні мали наступні речі робити. Тому що там треба було банально його ще асфальтувати. Але хто зніс це огородження - це вивчає поліція.

Хто має тепер відповідати за смерть дитини - з'ясовує поліція. Там поки відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки руху".