В 2021 году подавляющее большинство водителей вынуждены ездить на очень старых автомобилях. Как сообщает AUTO-Consulting, средний возраст автомобиля в Украине составляет 22,7 лет. Таким образом автопарк нашей страны является старейшим в Европе.

К примеру, средний возраст легковых автомобилей в Евросоюзе составляет 10,8 лет.

Возраст автомобилей по Европе

На самых "свежих" автомобилях передвигаются жители Люксембурга – средний возраст транспортных средств этой страны составляет всего 6,4 года.

Далее повезло водителям Великобритании – там средний возраст авто составляет 8 лет. Во Франции автовладельцы ездят в основном на 9 летних авто, а в Германии – на 9,5-летних.

Показатели Португалии ниже и составляют 12,9 лет, в Польше – 13,9. В Чехии вынуждены передвигаться на 14,8-летних машинах, а в Греции ­– на 15,7-летних.

Самым старым автопарком Евросоюза владеют в Литве – 16,9 лет. Таким же средним возрастом обладают автомобили в Болгарии.

Средний возраст авто в Украине - 22,7 лет

Старые автомобили плохи по всем параметрам, начиная от дороговизны и повышенной частоты обслуживания, как следствие и в дополнительных тратах, так и по очень старым экологическим нормам – такие машины сильнее вредят окружающей среде.

Также не стоит забывать о повышенной опасности передвижения на старых авто: они не обладают такими высокими стандартами безопасности, как современные машины, и угрожают повышенным риском травмирования.

Если ситуацию в Украине не исправить, то автопарк в стране будет продолжать стареть, поскольку львиную долю импорта составляют б/у машины возрастом 10-15 лет, а новые занимают лишь 20% от общих продаж (по состоянию на 2020 год).

Ранее podrobnosti.ua составляли рейтинг ТОП-10 самых надежных и долговечных автомобилей 2021 года. Также мы рекомендовали автомобили с самыми надежными двигателями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.